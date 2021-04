Start der Modellregion : Nach Listenchaos und Anmelde-Problemen: Kreissprecher Hans-Martin Slopianka äußert sich zur Kritik

Der Kreis nimmt Stellung zum Listenchaos der an der Modellregion teilnehmenden Betriebe. Vorbereitungen laufen weiter.

Nordfriesland/Föhr | Wenige Tage vor Start der Modellregion Nordfriesland waren längst nicht alle Fragen geklärt, die Liste der teilnehmenden Betriebe unvollständig – doch all das soll sich ändern: Geplant sei die vollständige Liste noch am Freitag veröffentlichen zu können, so Kreissprecher Hans-Martin Slopianka auf Anfrage von shz.de. Und auch auf die Frage, ob Betriebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.