Premiere am Wyker Hafenstrand : Beachvolleyball-Turnier 2021 auf Föhr unter Corona-Bedingungen

Das Spektakel zog 500 Zuschauer an. Die verhielten sich alle diszipliniert.

Wyk/Föhr | Optimales Wetter, diszipliniertes und begeistertes Publikum und erstklassige Volleyballer sind das Fazit des Turniers im Rahmen der Flens-Beachtour am Wyker Hafenstrand. „Die Premiere der Flens-Beachtour in Wyk war ein voller Erfolg“, heißt es in einer Mitteilung des Schleswig-Holsteinischen Volleyball-Verbands (SHVV). Das bestätigt auch Roberto Ca...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.