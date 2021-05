Nach Start der Modellregion : Fünf positive Coronatests auf den Inseln - einer davon auf Amrum

Am Sonnabend startete die Modellregion: Alleine am Wochenende gab es fünf positive Corona-Test auf den Inseln.

Amrum | Am vergangenen Wochenende war es soweit: Die Modellregion Nordfriesland ist an den Start gegangen. Touristen aus ganz Deutschland haben nun – für vorerst vier Wochen – die Möglichkeit, wieder Nordfriesland inklusive der Inseln Föhr, Amrum und Sylt Urlaub zu machen – und nutzten die Gelegenheit auch direkt am ersten Tag des Projekts, wie ein Blick auf ...

