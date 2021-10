Sachbeschädigung in Wyk : Vandalismus im Toilettenhaus: Polizei hat Täter auf Föhr ermittelt

Drei Jugendliche hatten eine öffentliche Toilette in Wyk beschädigt.

Wyk | Am Sonnabend,16.Oktober, kam es in den späten Abendstunden zu Vandalismus in einem Toilettenhaus in der Nähe einer Strandbar am Südstrand von Wyk. „Zunächst unbekannte Täter hatten in der öffentlichen Toilette Waschbecken und Handtuchspender von der Wand gerissen sowie Toilettensitze zerstört“, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens belaufe...

