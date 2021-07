Ungewöhnlicher Polizeieinsatz : Pkw stürzt beinahe auf Krabbenkutter im Wyker Hafenbecken

Am Mittwoch nahmen die Wyker Polizisten einen etwas anderen Verkehrsunfall auf: Ein Pkw wäre beinahe auf einen Krabbenkutter im Wyker Hafen gestürzt – ein Krabbenkocher verhinderte das Schlimmste.

Wyk | Am Mittwochmittag kam es zu einem Verkehrsunfall „der etwas anderen Art“, wie die Wyker Polizei mitteilt. Gegen 11:40 Uhr hatte der Führer eines Pkw an der SB-Tankstelle zwischen Achtern Diek und Hafendeich in Wyk seinen Pkw betanken wollen – und dabei allerdings vergessen das Fahrzeug mit der Handbremse zu sichern. „Als der Fahrer sich dann zu seinem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.