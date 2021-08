Piratenspaß in Utersum : Wo Föhrer Gästekinder spielerisch Corona-Regeln lernen

Die Piratentage sind für Gästekinder alljährlich ein Höhepunkt ihrer Föhr-Ferien. Jetzt finden sie erstmals in Utersum statt.

Utersum/Föhr | Die Piratentage sind für Urlauberkinder auf Föhr seit vielen Jahren ein Höhepunkt der Sommerferien – und das auch in Corona-Zeiten. Nach einer ersten Auflage in Wyk werden die kleinen Freibeuter vom 17. bis 19. August erstmalig den Utersumer Strand unsicher machen. Weiterlesen: Sandwall drei Tage lang fest in Piratenhand „Piraten in aufwändigen K...

