Aufgrund der Corona-Maßnahmen : Pause für Kaltwasser-Fans: Neujahrsschwimmen 2022 auf Föhr ist abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie fällt das Neujahrsschwimmen in der Nordsee vor Wyk 2022 aus. Das hatte die Föhr Tourismus GmbH am Donnerstag mitgeteilt. Schon vor einem Jahr mussten Kaltwasser-Fans auf das Event verzichten.

