Auch Temperaturen steigen : Sonne satt: So wird das Wetter zu Ostern auf Amrum und Föhr

Ostereiersuche in der Sonne? In diesem Jahr durchaus möglich, sagt der Deutsche Wetterdienst. Wir haben einen Meteorologen gefragt, ob die Winterjacke an den Feiertagen im Schrank bleiben kann.

Amrum/Föhr | Das Wetter auf den Inseln war in den vergangenen Tagen und Wochen sehr wechselhaft. Wolken und Sonne wechselten sich ab, auch der eine oder andere Hagelschauer war dabei. An den Ostertagen bessern sich die Aussichten jedoch, sagt Steffen Schröter vom Deutschen Wetterdienst. „Das Tiefdruckgebiet über Nordwegen, das in den letzten Tagen für Wolken gesor...

