Open Air Konzert auf Föhr : Singer-Songwriter Florian Franke in der Lohdeel zu Gast

An zwei Tagen gastiert der deutsche Singer-Songwriter in der Lohdeel in Nieblum.

Nieblum | 1987 in Wuppertal geboren, ist Florian Franke ein deutscher Singer-Songwriter und ein Multi-Instrumentalist. Seine Heimatstadt im Herzen und die Welt im Kopf, ging der studierte Sänger 2017 auf „Stadtgeflüster"-Tour und eroberte mit seinem Debütalbum die deutschen Bühnen und die der Schweiz. Jetzt tritt der Künstler zwei Mal in Nieblum auf, und zwar a...

