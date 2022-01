Freiwillige Corona-Quarantäne : Oevenumer Backstube Mengel schließt alle Filialen auf Föhr

Corona legt die Produktion der Oevenumer Backstube lahm. Deshalb schließt Bäckermeister Bernd Mengel seine fünf Filialen auf Föhr.

Föhr | Corona hat in der Oevenumer Backstube zugeschlagen. Zwei von fünf Mitarbeitern in der Produktion haben sich mit dem Virus infiziert. „Damit können wir die Produktion nicht aufrechterhalten“, erläutert Bäckermeister Bernd Mengel im Gespräch mit shz.de. Daher hat er sich zu einem drastischen Schritt entschieden: Die Standorte in Oevenum, Alkersum, Wyk a...

