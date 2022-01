Vorsätze für das neue Jahr : Nordsee-Bäder und Wohnraum: Das wünschen sich Föhrer und Amrumer für 2022

Mehr Liebe und ein baldiges Ende der Corona-Pandemie: Unsere Autorin Gesche Roeloffs hat sich auf Föhr und Amrum umgehört, was sich die Menschen auf den Inseln für das neue Jahr wünschen.

Föhr | Sonst sind es die guten Vorsätze wie „weniger rauchen“ und „endlich im Fitnessstudio anmelden“, mit denen viele Menschen in ein neues Jahr starten. Die Pandemie hat das offensichtlich geändert: Fragt man jetzt, was das Jahr 2022 bringen soll, so geht es bei vielen um die Corona-Pandemie und den Wunsch, dass sie selbst und ihre Lieben gesund bleiben. ...

