Auf Amrums Nordspitze : Norddeutsch und Nachhaltig: Schullandheim „Ban Horn“ vom Land ausgezeichnet

Jedes Jahr vergibt das Land Schleswig-Holstein sogenannte NUN-Zertifikate – in diesem Jahr ging eines nach Amrum: Hier wurde das ADS-Schullandheim Ban Horn für sein Bildungskonzept ausgezeichnet.

Norddorf/Amrum | Ob man will oder nicht, man kommt an der Thematik nicht vorbei: Nachhaltige Mode-Labels begegnen einem in Läden sowie Online-Shops, wieder verwendbare To-Go-Becher gibt es mittlerweile bei nahezu jedem Bäcker, daneben die Restaurants die mit saisonalen und regionalen Produkten für mehr Nachhaltigkeit werben und auch in der Schule oder eben im Schullan...

