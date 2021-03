Mit Drive-In : Von der Feldstraße in die Tankstelle - Wyker Postfiliale zieht um

Die Wyker Filiale der Postbank sollte im Mai schließen, doch ein neuer Betreiber hat sich gefunden.

Wyk | „Nun ist es amtlich. Ab Mai werden wir die Postfiliale weiterbetreiben“, lautete die frohe Botschaft, die am 4. März auf der Facebookseite der Tankstelle Andreas Lorenzen kundgetan wurde. Denn die Wyker Postfiliale in der Feldstraße schließt am 6. Mai diesen Jahres. Weiterlesen: Schließung der Postbank: Wo geben Föhrer künftig ihre Briefe und Paket...

