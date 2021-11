Neue Corona-Verordnung auf Föhr : Das gilt jetzt für die Bücherei, das Schwimmbad und Fitness-Studio

Am Montag, 22. November, ist die neue Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein in Kraft getreten. Für öffentliche Einrichtungen gelten unterschiedliche Regeln.

Wyk | Schleswig-Holstein verschärft die Corona-Regeln. Ab Montag, 22. November, gilt fast flächendeckend 2G für Beherbergungsbetriebe, Restaurants und die meisten öffentlichen Einrichtungen. Weiterlesen: Beeinflusst 2G den Tourismus? Das sagen die Insel-Touristiker Eine Ausnahme bilden Bibliotheken und Archive. Ab sofort gilt deshalb in der Stadtbüche...

