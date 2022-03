Corona-Zahlen auf Föhr & Amrum : Zahl der Corona-Infektionen auf den Inseln erreicht neuen Höchstwert

Omikron-Variante auf den Inseln: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im März auch auf Föhr und Amrum rasant. Das sagt der Kreis Nordfriesland dazu.

Föhr/Amrum | Die Zahl der Corona-Infizierten auf Föhr und Amrum ist innerhalb von nur einer Woche um 32 neue Fälle gestiegen. Während es laut der offiziellen Statistik des Kreises Nordfriesland am 3. März, noch 111 Infizierte auf den beiden Inseln gab, waren es am Freitag, 11. März, 143. Damit erreicht hier die Zahl der an Corona-Erkrankten einen Höchstwert seit P...

