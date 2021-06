Haus des Gastes auf Amrum : Neubaupläne: Nebeler Bürgerblock kritisiert Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs

Das Haus des Gastes in Nebel soll neugebaut werden. An dem Siegerentwurf für den Neubau entzündet sich nun aber deutliche Kritik.

Nebel auf Amrum | Der Neubau des Haus des Gastes in Nebel beschäftigt die Kommunalpolitik auf Amrum bereits seit einiger Zeit. In einem Architektenwettbewerb hat sich ein Entwurf für den Neubau durchgesetzt. Der kommt aber nicht bei allen gut an. Der Nebeler Bürgerblock übt scharfe Kritik. Weiterlesen: Neubau Haus des Gastes: Wenig Interesse der Nebeler am überarbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.