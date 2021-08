Nach schwerem Unfall auf Föhr : Urlauberin Wiebke Altes appelliert: „Nie mehr ohne Fahrradhelm“

Wiebke Altes zog sich bei einem Sturz mit dem Fahrrad vor einem Jahr lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Jetzt hat sie sich ins Leben zurückgekämpft und ist zum ersten Mal wieder auf Föhr.

Wyk/Föhr | Wiebke Altes tritt kräftig in die Pedale ihres Fahrrades, genießt es, wie in jedem Jahr seit ihrer Kindheit, wieder Touren an der frischen Nordseeluft zu machen. Doch dass die 61-jährige Neumünsteranerin auch in diesem Jahr ihren Urlaub auf Föhr verbringen kann, grenzt an ein Wunder. Denn vor genau einem Jahr ist sie bei einer Radtour in Wyk verunglüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.