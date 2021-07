Verein für Menschen in Not : 110 Klienten besuchten im Coronajahr 2020 die Suchthilfe auf Föhr

Die Selbsthilfeorganisation „Die Brücke“ gab in ihrer Jahresversammlung in Wyk einen Überblick über die vergangenen beiden Jahre.

Wyk/Föhr | Die Selbsthilfeorganisation Brücke, ein Verein für Hilfe für Menschen in Not, hat endlich ihre Jahresversammlung für 2019 nachholen und gleichzeitig die Jahresversammlung für 2020 abhalten können. Weiterlesen: Wenn Insel-Menschen Hilfe brauchen Trotz der Pandemie war der Verein nicht im Winterschlaf, so berichtete die Vorsitzende Eva-Maria Finde...

