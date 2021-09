Nach Beschwerden wegen Lärm : Mehr Security und Toilettencontainer – so soll Föhr 2022 feiern

Weil es vermehrt Beschwerden wegen Lärmebelästigung, Müll und Wildurinierens gegeben hatte, haben Vertreter des Ordnungsamtes, der Polizei, des Hafenamtes und des Tourismus über Lösungen für die kommende Saison beraten.

Wyk | In den vergangenen Monaten hatte es Beschwerden gehagelt. Der Grund: Partys am Sandwall auf Höhe der Mittelbrücke und am Hafenstrand, wie es sie in den vergangenen Jahren nicht gegeben hatte. Zwar sei der Hafenstrand schon immer ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche gewesen, doch die Dimension von teilweise 500 bis 600 Leuten sei neu, wie der Leite...

