Inselklinik Föhr-Amrum : Föhrer Chefärztin Dr. Maja Zimmermann in den Ruhestand verabschiedet

Nach über 18 Jahren in der Inselklinik Föhr-Amrum wurde die Chefärztin der Anästhesieabteilung Dr. Maja Zimmermann in den Ruhestand verabschiedet.

Föhr | Über 18 Jahre lang war Dr. Maja Zimmermann in der Inselklinik Föhr-Amrum als Chefärztin der Anästhesieabteilung tätig. Nun wurde sie – nach mehrmaligem Verschieben – vom Klinikum im Rahmen einer kleinen Feier in den Ruhestand verabschiedet. Mit sehr herzlichen Dankesworten für den seit dem 1. Juli 2003 in der Inselklinik Föhr-Amrum geleisteten Einsatz...

