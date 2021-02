Kunstausstellung trotz Corona : Museum Kunst der Westküste auf Föhr steht in den Startlöchern

Das Museum Kunst der Westküste startet am 28. Februar coronakonform in die Saison.

Wyk | Gute Nachrichten für alle Kunst-Fans: Das Museum Kunst der Westküste (MKdW) wird auch in diesem Jahr wieder Ausstellungen präsentieren und wie gewohnt Ende des Monats, genauer am 28. Februar, in die Ausstellungssaison starten. Weiterlesen: Corona-Loc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.