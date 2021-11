Charity-Aktion auf Föhr : Hier können Pakete für Weihnachten in den Schuhkarton gepackt und abgeben werden

Die weltweit größte Geschenkaktion für bedürftige Kinder findet auch in diesem Jahr statt – das Museum Kunst der Westküste veranstaltet dazu wieder einer Pack-Party.

Föhr/Alkersum | 327.544 Schuhkartons für bedürftige Kinder wurden in Deutschland im vergangenen Jahr gepackt. Unter dem Motto „Mehr als ein Glücksmoment“ sollen Kinder in Not dank der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ Weihnachtsfreude erleben können. Und auch Föhr ist in diesem Jahr, zum fünften Mal in Folge, mit der Pack-Party im Museum Kunst der Westküste (MKdW) ...

