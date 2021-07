Badeaufsicht auf Föhr : Ein Tag mit den Rettungsschwimmern der DLRG in Wyk

Sie riskieren Leib und Leben für ihr Ehrenamt: Rettungsschwimmer. Wir haben einen Tag mit ihnen auf Badewacht verbracht.

Wyk/Föhr | Ein Nachmittag auf Föhr in den Sommerferien, das Thermometer zeigt 28 Grad im Schatten, die Sonne ist von einem Wolkenschleier verdeckt. Der Wyker Strand ist picke-packe-voll, im Wasser – die Flut bringt das Wasser Meter für Meter weiter an den Strand zurück – dümpeln Kinder in Schwimmflügeln und Badegäste auf Luftmatratzen, einige Schwimmer ziehen en...

