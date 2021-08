Mit Corona-Hygienekonzept : Open Air am Wyker Südstrand mit Milow, Laith Al-Deen und vielen weiteren Stars

Deutsche und Internationale Pop-Größen kommen vom 10. bis 14. August nach Föhr. Das Konzert von Glasperlenspiel ist bereits ausverkauft.

Wyk/Föhr | Der Countdown läuft: Am Dienstag, 10. August, beginnt auf dem Gelände des Upstalsboom-Hotels in der Gmelinstraße das dritte Südstrand-Open-Air – und es gibt nur noch wenige Tickets. Zehn Konzerte in fünf Tagen bietet die Veranstaltungsreihe, die coronakonform im Sitzen und mit umfangreichem Hygienekonzept stattfinden soll. Besucher können sich auf nat...

