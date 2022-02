Finanzausschuss in Wyk auf Föhr : Sanierungsstau: Stadt Wyk investiert in diesem Jahr 8,4 Millionen Euro

Zu den Vorhaben gehören die „Arealentwicklung Lüttmarsch“ mit knapp zwei Millionen Euro und die Verlagerung des Regenrückhaltebeckens für knapp 1,9 Millionen Euro. Für Wohnraumschaffung sind 1,65 Millionen Euro vorgesehen.

Wyk | Eine gute Finanzkraft attestierte Stadtvertreter Peter Schaper der Stadt Wyk in seinen Ausführungen zum Haushalt für das laufende Jahr. Dabei konnte er die Liquidität der Stadt am Tag der Sitzung des Finanzausschusses mit rund 10,3 Millionen Euro beziffern. Schaper vertrat den eigentlichen Vorsitzenden Lars Schmidt, der an den Vorbereitungen nicht hat...

