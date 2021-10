Lebendiger Adventskalender : Für Föhrer Weihnachtsstimmung: Kirchengemeinde sucht Gastgeber für Weihnachtsaktion

Fast kann man Saftpunsch und Kekse schon riechen: Die Kirchengemeinde St. Johannis sucht Teilnehmer für die neunte Ausgabe des lebendigen Adventskalenders.

Nieblum/Föhr | Spekulatius, Dominosteine und Lebkuchen, die schon seit Wochen in den Supermärkten der Insel ausliegen, machen deutlich: Weihnachten steht schon fast wieder vor der Tür. Und damit alle Insulaner auch so richtig in Weihnachtsstimmung kommen, ist der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannis in Nieblum, Philipp Busch, derzeit mit der Planung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.