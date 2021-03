Aktion mit Andreas Petzold : Föhr Tourismus GmbH hat genug von coronabedingter Flaute im kulturellen Bereich

In Zusammenarbeit mit dem Föhrer Künstler Andreas Petzold ensteht über den Sommer eine Kunstaktion am Musikpavillon.

Wyk | Kreativ, kommunikativ und künstlerisch: So soll sich der Musikpavillon am Wyker Sandwall in den kommenden Monaten dank einer Kooperation zwischen der Föhr Tourismus GmbH (FTG) und dem Föhrer Künstler Andreas Petzold zeigen. Weiterlesen: Vom Föhrer Künstler Andreas Petzold: In Coronazeiten gibt es Kunst to go Verschiedene grafische, maleris...

