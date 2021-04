Ausstellung auf Föhr : Atelier Kunsteins zeig eine neue Sicht aufs Meer

Im Musikpavillon am Sandwall in Wyk möchte Andreas Petzold neue Blicke eröffnen.

Föhr | Im Musikpavillon am Sandwall in Wyk wird Insulanern und Gästen jetzt eine neue Sicht aufs Meer ermöglicht. Der Musikpavillon am Sandwall in Wyk, der zurzeit ungenutzt ist, wird zur „Bühne“ und zur “Leinwand“, schreibt Andreas Petzold, Betreiber des Atelier Kunsteins auf Föhr. Zu wechselnden Themen will er die 80 Glasfenster des Pavillons von innen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.