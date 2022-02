Geht Wyks Charme verloren? : Leserbriefe zu Laternen und Mittelbrücke: Föhrer kritisieren Neugestaltung

Hier haben unsere Leser das Wort: Diesmal stehen der geplante Neubau der Mittelbrücke sowie die künftige Beleuchtung der Großen Straße im Fokus.

Wyk/Föhr | Hier haben die Leser und Leserinnen des Insel-Boten das Wort. Diesmal äußert sich Görn Besendahl zum Bau der Mittelbrücke als Antwort auf den Leserbrief von Maiken Dethlefs. Zuschriften sind unter Angabe von Namen und Adresse auch per E-Mail an redaktion.wyk@shz.de möglich. Bitte geben Sie die Seite und den Artikel an, auf den Sie sich beziehen. Die R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.