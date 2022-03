In der St. Clemens Kirche : Benefizkonzert – Amrumer spenden 1122 Euro für ukrainische Geflüchtete

Benefizkonzert in der St.-Clemens-Kirche spielt 1122 Euro für die Diakonie Katastrophenhilfe ein.

Amrum | „Der Friede sei mit Euch, mit uns und in der Welt“, begrüßte Pastorin Martje Brandt die Zuhörer zum Benefizkonzert in der St.-Clemens-Kirche. „Der Menschheitstraum des Friedens wird mit Füßen getreten. Da tut es gut, etwas zu tun, die Ohnmacht mit Musik zu stillen und das Herz mit Tönen zu berühren.“ Weiterlesen: 250 Menschen beteiligen sich an Men...

