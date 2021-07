Kostenlose Corona-Schnelltests : Weil Föhrer Gastronomen weiterhin Tests fordern, bleiben einige Testzentren doch erhalten

Weil einige Insel-Gastronomen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin einen negativen Testnachweis fordern, geht das Testzentrum „Test the North“ nicht wie geplant in Betriebsferien.

Föhr | „Aufgrund der vielen guten Rückmeldungen und geforderten Tests in den Gastronomien auf der Insel Föhr, werden wir keine Betriebsferien machen“, so Sascha Bock, Gesellschafter des Testzentrum „Test the North“. Eigentlich hatte der Testpoint in der Großen Straße 13 in Wyk für die ersten Augustwochen schließen sollen. Weil einige Restaurants und Cafes je...

