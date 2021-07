Unter Corona-Bedingungen : 600 Menschen lauschten Konzerten im Wyker Sportboothafen

Bootsbesitzer hatten im Wyker Sportboothafen die Möglichkeit ein exklusives Konzert nur für sie zu besuchen. 600 Menschen nahmen teil.

Wyk | Die Föhr Tourismus GmbH (FTG) organisierte am vergangenen Wochenende bereits zum zweiten Mal ein exklusives Konzert im Wyker Sportboothafen. Jeweils rund 300 Menschen lauschten am Samstag und Sonntag bei bestem Wetter von ihren Booten aus der Musik des Gitarren-Duos »Carbutler & Lüdeke«. Weiterlesen: Tanzen unter Corona-Bedingungen: So lief der ers...

