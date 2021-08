Kleines Festival auf Amrum : Der Nebeler Kurpark wird zum „Kulturpark“

Rund um das Nebeler Haus des Gastes gibt es am Sonntag Shows und Konzerte. Am Samstag findet dort ein Gala-Abend statt.

Nebel/Amrum | Am Wochenende 7. und 8. August wird der Nebeler Kurpark zum „Kulturpark“. Am Sonntag, 8. August, werden von 11 bis 17 Uhr am Haus des Gastes gleich fünf Ensembles im laufenden Wechsel auf drei Bühnen halbstündige Auftritte bieten. Außerdem gibt es dann im Kurpark diverse Stände von Kunsthandwerkern und den Naturzentren sowie Kinderprogramm. Weiterl...

