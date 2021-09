Wassersportler in Seenot : Kiter verunglückt vor Föhr – keine Verletzten

Der Mann war am Donnerstag mit seinem Kite auf der Nordsee vor Nieblum unterwegs, als er die Kontrolle über Brett und Drachen verlor. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Föhr | Ein Kitesurfer ist am Donnerstag in der Nordsee vor Föhr in Seenot geraten. Er sei mittags auf Höhe des Schulandheims „Hannover“ in Nieblum gesurft, als ein Augenzeuge bemerkte, dass der Sportler sich nicht von der Stelle bewegt, sagte Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion Flensburg am Freitag. Weiterlesen: Am Donnerstag soll es auf Föhr und...

