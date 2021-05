Testergebnisse liegen vor : Nach Coronafall in Amrumer Kindergarten: Kinder und Mitarbeiter wurden mehrfach getestet

Am Freitag endet die Quarantäne für die 25 Kinder und vier Mitarbeiter des Amrumer Insel-Kindergarten.

Nebel | Nachdem sich eine Erzieherin mit dem Corona-Virus infiziert hatte, musste der Insel-Kindergarten am Nebeler Feederhuugam für zwei Tage geschlossen bleiben. Kinder und Mitarbeitende, die in Kontakt zu der infizierten Erzieherin hatten, mussten in Quarantäne. Weiterlesen: Insel-Kindergarten in Nebel wegen Corona zwei Tage geschlossen Bereits am Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.