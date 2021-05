Coronazahlen für die Inseln : Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr sinkt auf null

Die Zahl der Infizierten auf Amrum und Föhr ist gesunken, nach wie vor befinden sich Personen auf den Inseln in Quarantäne.

Amrum/Föhr | Gute Nachrichten für Amrumer und Föhrer: Nachdem sich am Montag, 24. Mai, noch 13 Personen auf den beiden Inseln in Quarantäne befanden, sank der Zahl derjenigen schon am Dienstag, 25. Mai, auf neun Personen, wie der Kreis Nordfriesland mitteilte. Eine Person auf den Inseln hatte sich außerdem mit dem Coronavirus infiziert. Weiterlesen: Weniger Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.