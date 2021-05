Autorin mit Föhrer Wurzeln : Karin de la Roi-Freys etwas anderer Blick auf ihre Insel-Heimat

Die gebürtige Wykerin hat eine neues Föhr-Buch geschrieben. Einige Kapitel sind schon im Insel-Boten erschienen.

Wyk/Föhr | Zwar lebt sie schon lange in der Nähe von Stuttgart, doch ihrer Föhrer Heimat ist Karin de la Roi-Frey stets treu geblieben. Die Historikerin und Autorin schreibt über die Inselgeschichte Artikel für den Insel-Boten, bietet in den Sommermonaten kenntnisreiche Stadtführungen in Wyk an und hat schon etliche Föhr-Bücher veröffentlicht. Weiterlesen: Da...

