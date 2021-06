Klassenfahrt nach Amrum : Nach Sanierung: Jugendherberge Wittdün eröffnet am Freitag

Zimmer, Bäder und Aufenthaltsräume der Jugendherberge wurden erneuert und umgestaltet. Nach über eineinhalb Jahren freuen sich Herbergseltern Ineke und Ulf Jürgensen wieder auf Gäste.

Wittdün/Amrum | Nach mehr als anderthalbjähriger Umbauzeit öffnet die Jugendherberge Wittdün auf der Nordseeinsel Amrum am Freitag, 11. Juni, erstmals wieder ihre Türen. Das Haus wurde seit September 2019 umfassend saniert sowie viele Zimmer und Aufenthaltsbereiche modernisiert. Am kommenden Montag reist bereits die erste Schulklasse an. Weiterlesen: Gelockerte Co...

