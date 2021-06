Amrum : Jens Lucke ist seit 30 Jahren Küster der St. Clemens Kirche in Nebel

Der Küster erzählt, wie er zu dem Beruf kam und wie sehr sich die Friedhofskultur auf Amrum verändert hat.

Nebel/Amrum | Mit Blumen, Posaunenchor und einem Klönschnack feierte Jens Luck in dieser Woche sein 30-jähriges Dienstjubiläum als Küster der St. Clemens Kirche auf Amrum. „Schon als Kind habe ich meinem Vater Volkert hier am St. Clemens Friedhof geholfen, er hat damals die Grabpflege gemacht. Die ganze Familie war dabei und so war es für uns Kinder immer schön hie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.