Autor mit Inselliebe : Janne Mommsen über seinen neuen Roman und den Lockdown auf Föhr

„Ich baue mir ein Phantasie-Föhr auf und überprüfe das dann vor Ort“, erzählt Autor Janne Mommsen. Ein Gespräch über seinen neuen Roman „Ein Fest im kleinen Friesencafé“, die Inselklinik und eine Scheidungsparty.

Hamburg/Föhr | Wenn der Autor Janne Mommsen, der eigentlich Volkmar Nebe heißt und seine Romane vorzugsweise auf Föhr spielen lässt, in seiner Wohnung in Hamburg-Barmbek am Schreibtisch sitzt, sieht er zwar nicht die Nordsee, doch er schaut zumindest auf den Osterbekkanal. Im benachbarten Wohnzimmer thront der in Stein gemeißelte Troll Nis Puk. Diese Sagenfigur hat ...

