Corona-Ostern auf Föhr und Amrum : Insulaner zieht es trotz schlechten Wetters ins Freie

Trotz nasskalten Wetters haben sich einige Menschen auf Föhr und Amrum am Ostersonntag und Ostermontag auf den Weg nach draußen gemacht.

Föhr/Amrum | „Des Frühlings holden, belebenden Blick“ kennt man aus dem Osterspaziergang in Goethes „Faust“. Doch die Spaziergänger die am Ostersonntag, auf Föhr unterwegs waren, erlebten nichts dergleichen. Vielmehr war ohne dicke Jacke, Schal und Mützen ein Spaziergang am Strand unmöglich, und wer sich ins Freie traute, bekam eher ein Gefühl von November und kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.