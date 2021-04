Nach Lockdown in Nordfriesland : „Inselmelody – so klingt Föhr!“: Upstalsboom-Hotel plant neue Konzertreihe

Vorausgedacht: Für die Zeit nach dem Lockdown plant das Upstalsboom-Hotel in Wyk auf Föhr eine Konzertreihe.

Wyk | Tom Gregory, Philipp Poisel, Kelvin Jones, Lotte, Wingenfelder und Michael Schulte gastieren vom 27. bis 29. Mai bei der Premiere der neuen Konzertreihe „Inselmelody – so klingt Föhr!“ am Südstrand. Ein umfangreiches Hygienekonzept auf der Eventfläche des Upstalsboom-Hotels sorgt für ein sicheres Vergnügen. Weiterlesen: Open-Air am Hotel Upstalsboo...

