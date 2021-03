Corona-Schnelltest : Inselklinik Föhr-Amrum wird zum Bürgertestzentrum

Auch im Wyker Krankenhaus werden jetzt die kostenlosen Corona-Tests angeboten.

Wyk/Föhr | Dem Klinikum Nordfriesland sei es, nach dem der Kreis danach gefragt habe, in sehr kurzer Zeit gelungen, in der Inselklinik Föhr-Amrum ein Corona-Bürgertestzentrum einzurichten und zu eröffnen. Das teilt Klinik-Sprecher Michael Mittendorf mit. Seit Mittwoch können sich Testwillige nach telefonischer Anmeldung unter 04681/484344 im Krankenhaus am Wyker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.