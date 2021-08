Impfen gegen Covid 19 : Auf Amrum wurde der 4000. Piks verabreicht

Auf der Nordseeinsel haben inzwischen wohl alle, die geimpft werden wollten, die zweite Spritze erhalten.

Amrum | Amrum drückt beim Impfen gegen das Corona-Virus aufs Tempo. Bis zum Ende letzter Woche haben auf der Insel 4014 Menschen eine Covid-19-Impfung erhalten. 2080 Erst- und 1934 Zweitimpfungen wurden durch die beiden Arztpraxen in Nebel und in Norddorf, sowie anfangs auch in den Fach- und Kurkliniken Satteldüne und AOK-Nordseeklinik, verabreicht. ...

