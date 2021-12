In Wittdün auf Amrum : Bohlenwege müssen saniert werden – und das wird deutlich teurer

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Wittdün wurde unter anderem beschlossen, für die notwendige Erneuerung der Stege mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und auch auf dem Campingplatz in Wittdün stehen Sanierungen an.

Wittdün | Für die Sanierung des Bohlenweges entlang des Wriakhörnsees auf einer Länge von etwa 750 Meter waren ursprünglich 241.000 Euro eingeplant. Die Ausschreibung ergab jedoch deutlich höhere Kosten. Da der Zustand des Bohlenweges keinen weiteren Aufschub zulässt, wurde auf der letzten Gemeinderatssitzung in Wittdün entschieden, das wirtschaftlichste Angebo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.