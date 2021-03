In Föhrer und Amrumer Kirchen : Ostern in Corona-Zeiten

An den Feiertagen gibt es Präsenzgottesdienste mit Hygieneauflagen und viele andere Corona konforme Angebote.

Föhr/Amrum | Im vergangenen Jahr konnten wegen der Corona-Pandemie in den Insel-Kirchen keine Ostergottesdienste gefeiert werden und in den Föhrer Kirchen gab es auch keine Weihnachtsgottesdienste. Jetzt appelliert die Bundeskanzlerin an alle Kirchen, auch dieses Jahr Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Weiterlesen: Die Föhrer Inselkirchen sagen sämtlich...

