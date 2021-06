Erste Bilanz Modellregion-Ende : In Coronazeiten: So liefen die ersten vier Wochen Tourismus auf Amrum

Haben die Gäste sich an alle Regeln gehalten? Wie Amrumer Ärzte, Vermieter, Gastronomen und Touristiker den Corona-bedingt späten Start der Saison erlebt haben.

Amrum | Als am 1.Mai endlich wieder Urlauber nach Amrum kamen, lagen die Gefühle bei Einheimischen und Urlaubern zwischen Hoffen und Bangen. Wie reagieren unsere Gäste auf all die Einschränkungen, kann man unter den gegebenen Randbedingungen überhaupt entspannt Urlaub machen? Wird es zu vermehrten Corona-Infektionen kommen, wenn so viele zusätzliche Menschen ...

