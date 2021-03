Impfstart auf Föhr : Die ersten Föhrer wurden am Mittwoch gegen Corona geimpft

Nach logistischen Schwierigkeiten, konnte das Impfen am Mittwoch auf Föhr beginnen.

Wyk | In Wyk startete das Corona-Impfprogramm in dem Gebäude des ehemaligen Kieler Kinderheimes in sehr entspannter Atmosphäre. Der reibungslose Verlauf des Starts ist nicht zuletzt den Medizinern Dr. Immo Borth und Janet Rossmann zu verdanken, die sich bereits Monate zuvor Gedanken gemacht hatten, wie Patienten Corona konform durch eine Impfstraße gelotst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.