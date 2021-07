Tolle Aktion im Föhr-Urlaub : Hannah und Luisa sammeln Spenden für das Wyker Tierhuus

Die beiden Mädchen haben sich in den Ferien in Süderende angefreundet und Steine bemalt. Die wurden gegen einen Obolus abgegeben.

Süderende/Föhr | Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Hannah und Luisa lernten sich in den Sommerferien auf Föhr kennen, waren im Ferienhaus in Süderende Nachbarinnen und freundeten sich gleich an. Gemeinsam haben die neunjährige Hannah Augustin aus Aachen und die zehnjährige Luisa Schwager aus Potsdam eine Spendenaktion gestartet – und das mit ganz großem Erfolg....

