„Horizonte Föhr 2030“ : Nachhaltigkeit und Tourismusakzeptanz – das bewegt Föhr in den nächsten acht Jahren

Wie es um die Tourismusakzeptanz auf Föhr steht, wollte die FTG herausfinden. Die Ergebnisse der Befragung machen Schwerpunkte deutlich, auch mögliche Lösungsansätze stehen im Raum. Wir stellen sie in unserer Serie vor.

Föhr | Föhr ist ein attraktiver Urlaubsort, hat aber an Attraktivität als Lebensraum für Insulaner verloren. Das scheint die Quintessenz dessen, was die Föhr Tourismus GmbH (FTG) im vergangenen Jahr durch eine Einwohnerbefragung herausfinden wollte. Jetzt sucht man nach Lösungen. Mögliche Ansätze hat die FTG in „Horizonte 2030“ erarbeitet. In unserer neuen S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.